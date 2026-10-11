10 Marvel Cartoons Canceled Way Too Soon

The Marvel franchise is sometimes hit or miss with its animated programming. But here are 10 cases of Marvel cartoons that were simply gone too soon.
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