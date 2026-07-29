В Полтавском ТЦК подтвердили запрет на применение газовых баллончиков сотрудниками военкоматов

Временно исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Тарас Гринько официально подтвердил, что сотрудникам военкоматов на Украине запрещено использовать газовые баллончики, дубинки и наручники против гражданских лиц.
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