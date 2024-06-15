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Минобороны РФ: группировка "Центр" ликвидировала до 320 солдат ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: группировка "Центр" ликвидировала до 320 солдат ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой народной республики.

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