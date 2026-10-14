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Царьград

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Маркетплейс «М.Видео» утроил оборот, но пока остается убыточным

Маркетплейс «М.Видео» утроил оборот, но пока остается убыточным

Оборот маркетплейса «М.Видео» за январь–сентябрь 2026 года достиг 22,8 млрд рублей, увеличившись на 202% год к году.

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