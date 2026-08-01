Ильин день, три Спаса и Успение: какие церковные праздники отмечают в августе

Рассказываем, когда в августе отмечают Ильин день, три Спаса и другие православные праздники.Август в православном календаре – месяц, в котором лето встречается с осенью, а народные традиции – с глубокими церковными смыслами.
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