Премьер-министр Василе Тофан обсудил с послом Катара Турки Абдуллой аль-Махмудом укрепление энергетической безопасности и инвестиции в IT-сектор, здравоохранение и аграрный комплекс, а посол в США Влад Кульминский провел в Луизиане переговоры с американскими компаниями о поставках сжиженного природного газа в Молдову и Украину.