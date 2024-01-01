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Враг не вывозит, киберрусские к инфовойне подходят с душой: о диспозиции на глобальном и информационном фронтах

Враг не вывозит, киберрусские к инфовойне подходят с душой: о диспозиции на глобальном и информационном фронтах

Авторы телеграм-канала «Орда» поделились наблюдениями о том, как выглядит ситуация глобально и на информационном фронте спустя два года спецоперации.

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