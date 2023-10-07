Что сказал шаман о SHAMANе: отзыв главы «Духа медведя» об исполнителе

Ничего против такого псевдонима он не имеетКара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызылскую местную религиозную организацию шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя"), положительно оценил псевдоним популярного эстрадного исполнителя Ярослава Дронова.
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