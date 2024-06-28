Аналитик назвал напряжённость на Ближнем Востоке драйвером роста цен на нефть

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал в беседе с RT факторы роста цен на нефть. «Драйвером роста цен на нефть выступает геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, в частности, обострение конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».