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Аналитик назвал напряжённость на Ближнем Востоке драйвером роста цен на нефть

Аналитик назвал напряжённость на Ближнем Востоке драйвером роста цен на нефть

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал в беседе с RT факторы роста цен на нефть. «Драйвером роста цен на нефть выступает геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, в частности, обострение конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».

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