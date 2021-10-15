Минэкономики подготовило отрицательное заключение на законопроект МВД

Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило отрицательный ответ на предложенные МВД поправки к закону «О безопасности дорожного движения», которые позволяют службе ГИБДД без привлечения судебных органов приостанавливать действие водительского удостоверения, в случае направления из медицинских учреждений информации об обнаруженных у гражданина противопоказаниях к управлению транспортным средством.