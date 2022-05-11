Уфимцы забили тревогу из-за вырубки деревьев в ходе реконструкции парка отдыха

Парк культуры «на отдыхе» Еще в конце 2021 года стало известно о том, что парк культуры и отдыха Демского района Уфы, который в документах фигурирует как парк «Центральный» Демского района, попал в список объектов, которые подлежат реконструкции.
Парк культуры «на отдыхе» Еще в конце 2021 года стало известно о том, что парк культуры и отдыха Демского района Уфы, который в документах фигурирует как парк «Центральный» Демского района, попал в список объектов, которые подлежат реконструкции.
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