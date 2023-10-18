Shot: сторонники Палестины ворвались в здание Капитолия США. Видео

Противники войны между Израилем и Палестиной устроили митинг у здания Капитолия США. По информации канала Shot, митингующие после начала конфликта с полицией прорвали оцепление и ворвались в одно из помещений.
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