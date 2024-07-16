Восприятие рынком банковского сектора чрезмерно пессимистичное

В апреле рассказывал вам про IPO MBNK, а после размещения акции отъехали уже на -27%. Инвесторы задают много вопросов о том, что вообще происходит с МТС Банком и чего ждать дальше? Вероятно, поэтому Банк решил пойти на необычный шаг и опубликовать отчетность за 5м2024 года, не дожидаясь закрытия полугодия.