Восприятие рынком банковского сектора чрезмерно пессимистичное

В апреле рассказывал вам про IPO MBNK, а после размещения акции отъехали уже на -27%. Инвесторы задают много вопросов о том, что вообще происходит с МТС Банком и чего ждать дальше? Вероятно, поэтому Банк решил пойти на необычный шаг и опубликовать отчетность за 5м2024 года, не дожидаясь закрытия полугодия.
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