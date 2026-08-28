Западные эксперты встревожены всё чаще возникающими проблемами со связью на базе спутниковой системы Илона Маска Одной из главных тем антироссийски настроенных западных военных экспертов в последнюю неделю стал серьёзный прогресс средств РЭБ России против низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет Starlink.
"Окно возможностей "Старлинк" закрывается. Россия шаг за шагом идёт к его полному подавлению"
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Виктор Шилин
Пока ,кроме этой статьи упоминаний нет
А, вас уважаемый, должны были по спецсвязи проинформировать? Или фельдъегеря с шифровкой в опечатанном пакете прислать?
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1 м.
Yvan
На каждую хитрую ж... всегда найдётся винт с левой резьбой.
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
Алексей Горшков
Ну - лучше поздно, чем никогда! Но, перефразируя Бисмарка: обязательно ли долго запрягать, чтобы быстро ехать?
А САМИ-ТО ЛЕГКО ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ СТАРЫХ ПРИВЫЧЕК?
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4 н.
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