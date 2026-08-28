"Окно возможностей "Старлинк" закрывается. Россия шаг за шагом идёт к его полному подавлению"

Западные эксперты встревожены всё чаще возникающими проблемами со связью на базе спутниковой системы Илона Маска Одной из главных тем антироссийски настроенных западных военных экспертов в последнюю неделю стал серьёзный прогресс средств РЭБ России против низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет Starlink.