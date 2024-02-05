«Яндекс» по ликвидности и капитализации может стать сопоставимым со «Сбером»

Продажа нидерландской компанией Yandex N.V российского бизнеса «Яндекса» консорциуму отечественных предпринимателей и организаций мало что изменит для его пользователей, зато откроет новые перспективы перед инвесторами.
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