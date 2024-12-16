Военные раскрыли планы по освобождению ключевых городов к концу года: «Новогодний подарок»

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Военные эксперты прогнозируют, что к концу 2024 года российские войска освободят Курахово и возьмут Покровск в клещи, что станет настоящим новогодним подарком для всей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии