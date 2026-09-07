Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации почти на 5 млрд

Министерство промышленности и торговли РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с двумя исковыми заявлениями к АО «Уральский завод гражданской авиации» на общую сумму около 4,8 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым