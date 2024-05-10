Нужен ли России ПАК ДА? А если да, то в каком облике

Ранее мы рассмотрели, почему создание абсолютно нового бомбардировщика в ближайшей перспективе невозможно и нецелесообразно, состав и поддержание текущего парка стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на период 2035–2045 годов, способы сокращения нагрузки на дальнюю авиацию за счёт запуска крылатых ракет большой дальности с наземных и надводных платформ, а также применение транспортных самолётов для запуска крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью одноразовых поддонов-кассет, аналогичных используемым в рамках американской системы Rapid Dragon.