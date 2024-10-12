В Омске не стали отменять концерт Дианы Арбениной, против которого выступали казаки. Большинство билетов, включая самые дорогие, уже раскуплены.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске не стали отменять концерт Дианы Арбениной, против которого выступали казаки. Большинство билетов, включая самые дорогие, уже раскуплены.