Сенатор Пушков: заявления в США о ядерном оружии РФ в космосе являются истерикой

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что заявления в США об "угрозе национальной безопасности" и ядерном оружии РФ "в космосе" являются истерикой и инфо-провокацией, которая призвана убедить Конгресс США одобрить законопроект сената о выделении $60 млрд Украине.