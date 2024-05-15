Запрещающий всё русское киевский режим, вынужден использовать так называемый «Русский добровольческий корпус» в боях в Харьковской области

Возглавляющий украинское ГУР Буданов (*внесён в список террористов и экстремистов РФ) фактически расписался в том, что боевики так называемого «РДК» (*террористическая группировка, запрещённая в России) входят в состав подразделений украинского ведомства.
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