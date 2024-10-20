Тренер "Спартака" Станкович заявил, что клуб приобрел Абену по его желанию

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" заявил, что не будет публично критиковать защитника Миенти Абену, допустившего две результативные ошибки.
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