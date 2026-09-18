ФедералПресс
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ФедералПресс

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VK запустил новый сервис для туристов

VK запустил новый сервис для туристов

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Популярная площадка открывает новые горизонты для любителей путешествийВ каталоге более 2,5 тысяч вариантов экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров.

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