Безопасная доза: сколько чашек кофе можно пить в день

На днях комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним. Опасность «бодрящих» напитков в том, что в них содержится кофеин, который приносит непоправимый вред в больших дозах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии