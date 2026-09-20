ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Этот скандалист Шпанберг. Как датчанин на русской службе открыл Курильские острова

Этот скандалист Шпанберг. Как датчанин на русской службе открыл Курильские острова

Лев КЛЕМЕНТЬЕВ  Мы хорошо помним начальника Первой и Второй Камчатских экспедиций Витуса Беринга, хуже – его помощников Чирикова Вакселя, Овцына, Стеллера.

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