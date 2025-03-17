Суд в Тбилиси огласил новый приговор Михаилу Саакашвили

Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюрьмы.<strong>Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюрьмы, признав его виновным в незаконном пересечении государственной границы осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в страну после восьми лет отсутствия.