Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    зюгандон проводил какую-то финансовую политику)))  камуноид, как подавляющее большинство камуноидов, экономически без...«Сталин критикова...
  • Evgenija Palette
    Думаю, что это - вынужденное. Потому что эти самокаты  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ САМОЙ ВРЕДОНОСНОЙ, САМОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ, САМОЙ ...В Москве запретил...
  • Михаил Федоров
    Сломали жизнь честному солдату!«Лента.ру»: Бирюк...

Суд в Тбилиси огласил новый приговор Михаилу Саакашвили

Суд в Тбилиси огласил новый приговор Михаилу Саакашвили

Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюрьмы.<strong>Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюрьмы, признав его виновным в незаконном пересечении государственной границы осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в страну после восьми лет отсутствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх