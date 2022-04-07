«Даллас» впервые с 2015 года одержал 50 побед в регулярном чемпионате

«Даллас» в среду выиграл на выезде у «Детройта» со счетом 131:113 и имеет результат 50-30. «Мэверикс» впервые с сезона-2014/15 одержали 50 побед в регулярном чемпионате.

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