Мошенники обманом выманили у забайкальцев свыше 7 млн рублей за сутки

За минувшую пятницу 1 марта девять обманутых забайкальцев написали заявления в полицию.В пресс-службе управления МВД Забайкалья сообщили, что доверчивые жители региона передали мошенникам больше семи миллионов рублей.
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