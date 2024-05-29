Apple решит проблему конфиденциальности в облаке с помощью «Черного ящика» Дл...

Apple решит проблему конфиденциальности в облаке с помощью «Черного ящика»Для расширения возможностей искусственного интеллекта в своих продуктах и защиты пользовательских данных, Apple разрабатывает систему ACDC для безопасной обработки данных в облаке с использованием технологии Secure Enclave.
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