Всероссийский форум старообрядцев в Казани собрал верующих со всего мира

Участники обменяются опытом и выступят в поддержку традиционных семейных ценностей.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Всероссийский форум старообрядцев «Традиционные семейные ценности» открылся 29 октября в Казани.
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