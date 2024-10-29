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Всероссийский форум старообрядцев в Казани собрал верующих со всего мира

Всероссийский форум старообрядцев в Казани собрал верующих со всего мира

Участники обменяются опытом и выступят в поддержку традиционных семейных ценностей.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Всероссийский форум старообрядцев «Традиционные семейные ценности» открылся 29 октября в Казани.

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