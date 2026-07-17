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Рязанские новости

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В Рязани начали операции по аутоневральной пластике

В Рязани начали операции по аутоневральной пластике

Операция прошла успешно.Нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи первыми в Рязанской области начали выполнять операции по аутоневральной пластике - одному из самых эффективных методов восстановления периферических нервов.

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