В Рязани начали операции по аутоневральной пластике

Операция прошла успешно.Нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи первыми в Рязанской области начали выполнять операции по аутоневральной пластике - одному из самых эффективных методов восстановления периферических нервов.
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