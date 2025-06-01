Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Сладков прав.Не нужно всех пленных тут же героизировать.Всем,кто не понял для них ключевое слово"ВСЕХ".Пока что все о...«Из вернувшихся и...
  • Одиссей
    В условия ведения боевых действий, да еще террористическими - со стороны Околицы - методами, такое предложение фантас...Нужно перетягиват...
  • Светлана Ефименко
    со слов мигрантов РУССКИХ ВООБЩЕ НИ КОГДА НЕ БЫЛО СВОЕЙ ЗЕМЛИ!ВСЕ ИХ ВСЕ ОНИ ЗАВОЕВЫВАЛИ ЭТИ ЗЕМЛИ! ВСЕ ВОКРУГ КОЛХОЗ...«Погрузим мигрант...

О границах на Украине

О границах на Украине

© Официальный канал Государственного пограничного комитета РБ / t.me/gpkgovby Постоянно идущий в современном российском обществе спор о том, какая граница нужна России на Украине (некоторые даже хотели бы, чтобы у России оставалась граница с Украиной) давно разрешён историей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх