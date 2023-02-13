Овчинский: «Московская техническая школа» подготовит специалистов по большим данным

«Московская техническая школа» совместно с МГТУ имени Н. Э. Баумана в рамках направления «Искусственный интеллект в промышленности» разработала программу профессиональной переподготовки инженеров по направлению «Специалист по большим данным».
«Московская техническая школа» совместно с МГТУ имени Н. Э. Баумана в рамках направления «Искусственный интеллект в промышленности» разработала программу профессиональной переподготовки инженеров по направлению «Специалист по большим данным».
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