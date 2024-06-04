Греф: экономика РФ перегрета до предела

N

Nata

Ой и лукавит г-н Греф! кредитные ставки вы с Набиуллиной устанавливаете. Давите производство в зародыше. Для его развития необходимы финансовые вливания - на технологии, на оборудование и т.д. Мигрант с лопатой - вот ваша мечта. А производству требуются грамотные. образованные специалисты. а это опять же финансы.