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На «Российской креативной неделе — 2026» обозначили курс на «умную силу»

На «Российской креативной неделе — 2026» обозначили курс на «умную силу»

Главное событие для творческой экономики страны прошло 17 и 18 июля в Москве в Парке Горького. Статьи по теме: «Комната культуры» раскрыла «культурный код» своей гастрольной жизни 6 персонажей отечественной истории, которые прославились в мировой культуре Китайский поп-культурный феномен Вакуку добрался до России  .

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