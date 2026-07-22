На «Российской креативной неделе — 2026» обозначили курс на «умную силу»

Главное событие для творческой экономики страны прошло 17 и 18 июля в Москве в Парке Горького. Статьи по теме: «Комната культуры» раскрыла «культурный код» своей гастрольной жизни 6 персонажей отечественной истории, которые прославились в мировой культуре Китайский поп-культурный феномен Вакуку добрался до России .