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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мележиков об Абаскале и «Спартаке»: «Тренер должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу»

– Кто первым в «Спартаке» произнес фамилию Абаскаль? – Каттани. – Взглянули вы на Абаскаля - и?. Сразу поверили в этого студента? – Возраст-то не смущал.

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