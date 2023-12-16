"Ты мне поговори тут, чушпан, оделся и на выход": Русская община жестко взялась за мигрантов

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр
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Комментарии
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A N
Чушпанка,хошь,в этот раз,за нах,мы с Чингисом приедем в Москву разбираться со всем этим нью*калом на железках и такими как ты,а?
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3 мин.
Александр
И сейчас повторю.Нет очередей.Не более,чем к любому другому специалисту. Попасть более,чем просто.
Ответить
2 мин.
Александр
Я ни о ком не пекусь. Мне враньё вам подобных глубоко противно.
Ответить
1 мин.

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