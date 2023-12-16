"Ты мне поговори тут, чушпан, оделся и на выход": Русская община жестко взялась за мигрантов

A N Чушпанка,хошь,в этот раз,за нах,мы с Чингисом приедем в Москву разбираться со всем этим нью*калом на железках и такими как ты,а?

Александр И сейчас повторю.Нет очередей.Не более,чем к любому другому специалисту. Попасть более,чем просто.