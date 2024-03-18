NASA выделило финансирование на миссию к Венере

Иллюстрация аппарата VERITAS / © NASA / JPL-Caltech Миссию VERITAS планировали на 2027 год, однако из-за различных финансовых неурядиц и сокращения сотрудников Лаборатории реактивного движения (JPL) проект пришлось поставить на паузу.
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