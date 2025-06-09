Исследователи превращают старые телефоны в «крошечные центры обработки данных»

Исследователи из Тартуского университета в Эстонии разработали способ повторного использования старых смартфонов, соединяя их вместе для создания «миниатюрных центров обработки данных», которые используются для обработки данных на месте и в режиме реального времени.
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