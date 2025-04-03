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Мест нет: в Петербурге прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра

Мест нет: в Петербурге прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра

В филармонии Петербурга состоялся концерт Королевского Бангкокского симфонического оркестра. Праздник классической музыки стал кульминацией перекрестного года культурных обменов и туризма России и Таиланда.

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