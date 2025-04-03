Мест нет: в Петербурге прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра

В филармонии Петербурга состоялся концерт Королевского Бангкокского симфонического оркестра. Праздник классической музыки стал кульминацией перекрестного года культурных обменов и туризма России и Таиланда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии