Котов о теннисных центрах в Китае: «Немного завидую китайцам. У нас даже в Москве очень мало таких мест»

Павел Котов сравнил условия для теннисистов в Китае и России и ответил, помогает ли ему ФТР . – С тобой вообще что-то невероятное происходит в Китае.
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