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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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13% игроков, делавших ставки на ЧМ-2026, зарегистрировались в PARI во время мундиаля

В PARI поделились статистикой по матчам ЧМ-2026. Примерно 33% клиентов PARI, делавших ставки на турнир, не заключали пари в последние три месяца перед мундиалем.

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