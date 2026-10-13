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FiNE NEWS

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Ноябрьские пенсии начнут перечислять раньше: кому ждать деньги уже 3 числа

Некоторым пенсионерам ноябрьскую выплату перечислят раньше привычного срока. Перенос связан с празднованием Дня народного единства: тем, кому деньги обычно поступают на банковскую карту 4 ноября, пенсию зачислят уже 3 ноября.

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