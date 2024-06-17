Лопес может вернуться к бывшему после развода с Аффлеком

Согласно информации, полученной от близких к семье источников, Дженнифер Лопес может рассмотреть возможность восстановления отношений с бывшим возлюбленным Алексом Родригесом, если ее брак с Беном Аффлеком распадется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии