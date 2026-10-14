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Царьград

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В Петербурге за год опустело на 40% больше офисов

В Петербурге за год опустело на 40% больше офисов

К концу сентября 2026 года в Санкт-Петербурге пустовало 282 тыс. кв. м офисных площадей, а доля свободных помещений с января выросла на 40%, достигнув 6,5% от общего объема предложения.

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