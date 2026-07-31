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«Монако», несмотря на гол Головина, не смог обыграть «Серкль Брюгге» в товарищеском матче

«Монако», несмотря на гол Головина, не смог обыграть «Серкль Брюгге» в товарищеском матче

Сегодня, 31 июля, в Монако состоялся товарищеский матч, в котором местный одноименный клуб сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2).

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