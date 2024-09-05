Названа многомиллиардная стоимость строительства новой верфи во Владивостоке

Стоимость строительства новой верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) во Владивостоке можно оценить примерно в пять миллиардов долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.
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