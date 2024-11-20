Китай заподозрили в диверсии с обрывом кабелей связи в Балтийском море

Правоохранительные органы Швеции уже изучают возможную причастность судна Yi Peng 3, зарегистрированного в КНР, к повреждению двух кабелей связи, что были проложены на Балтике недалеко от российских трубопроводов «Северный поток».
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