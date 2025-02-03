Алла Омелюта: «Директор „Доброго утра“ спрашивал: „Не случится ли так, что сразу уйду в декрет?“»

Экс-участница шоу «Голос» Алла Омелюта вновь блистает на экране. Недавно она стала ведущей «Доброго утра» на Первом канале.
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