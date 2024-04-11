Росавиация предложила уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

Комиссия Росавиации порекомендовала "Уральским авиалиниям" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров авиакомпании после аварийной посадки самолета Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, сообщили в "Известиях".